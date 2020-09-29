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Spor NBA'in eski yıldızı dilenmeye başladı! Eski patronu yardım elini uzattı
Spor

NBA'in eski yıldızı dilenmeye başladı! Eski patronu yardım elini uzattı

NBA'in eski yıldızı Delonte West, sokak ortasında dilenmeye başladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen West'in tedavi masrafını eski patronu olan Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban üstlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:44:00 -
NBA'in eski yıldızı dilenmeye başladı! Eski patronu yardım elini uzattı

2011 - 2012 sezonunda, NBA’in önde gelen takımlarından Dallas Mavericks’te forma giyen eski basketbolcu Delonte West, geçtiğimiz hafta bir kavşakta dilenirken fotoğraflandı.

NBA kariyeri boyunca bipolar bozukluk ile mücadele eden West’in görüntüleri gündem oldu.

Delonte West’in, eski patronu, Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, evsiz kalan ve zor günler geçiren eski oyuncusuna yardım elini uzattığı öğrenildi.

TMZ’ye konuşan West’e yakın kaynaklar, ailesinin ve arkadaşlarının eski yıldızı bir uyuşturucu rehabilitasyon tesisine götürmeye çalıştıklarını ve Cuban'ın da tedavisinin bedelini karşılamayı teklif ettiğini söyledi.

NBA’den birkaç kişinin daha Delonte’ye yardım etmek istediği, Cuban’ın bu hayırseverlerden yalnızca biri olduğu da kaydedildi.

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