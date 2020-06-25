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Spor

NBA'in efsanelerinden Vince Carter, 43 yaşında basketbolu bıraktı

NBA'de 22. sezonunu yaşayan Vince Carter, lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu olmuştu

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:59:07 -
NBA'in efsanelerinden Vince Carter, 43 yaşında basketbolu bıraktı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen 43 yaşındaki tecrübeli oyuncu Vince Carter, basketbolu bıraktı.

NBA'den yapılan açıklamada, 22 sezonla lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu olan Carter'ın parkelere veda ettiği belirtildi.

Carter, 1990, 2000 ve 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak NBA'de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu olmuştu.

Vince Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, 1998'de forma giymeye başladığı ilk takımı Toronto Raptors'ta sergilemişti.

Raptors'tan sonra sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings'te oynayan Carter'ın son durağı, Atlanta Hawks olmuştu.

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