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Spor NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak
Spor

NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:15:08 -
NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020-2021 sezonunun 22 Aralık Salı günü başlayacağı duyuruldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yeni sezonun başlangıç tarihi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta start alacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım'dan itibaren yapılabilecek.

NBA'de basketbolcuların tavan ücreti ise bu sezon 109,14 milyon dolar olacak.

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