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Spor

NBA'de yeni koronavirüs vakası

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:48:24 -
NBA'de yeni koronavirüs vakası

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando'da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'da Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

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