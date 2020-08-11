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Spor

NBA'de Suns 6'da 6 yaptı

Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 114-106 yenildikleri Toronto Raptors'a karşı 9 sayı, 7 ribauntla oynadı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:30:36 -
NBA'de Suns 6'da 6 yaptı

ANKARA (AA) - Oklahoma City Thunder'ı 128-101 yenen Phoenix Suns, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) verilen aranın ardından çıktığı 6. maçı da kazandı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki son play-off sırası için mücadele eden Suns, Devin Booker'ın 35 sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Thunder'ı 128-101 mağlup etti.

Thunder'da Darius Bazley'nin 22 sayı, 10 ribaunt ve Chris Paul'ün 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.


- Ersan'ın 9 sayılık katkısı yetmedi


Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın 114-106 kaybettiği Toronto Raptors maçında 9 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Raptors'ta Chris Boucher 25, Matt Thomas 22, Norman Powell ise 21 sayı kaydetti.


- Lakers, Nuggets maçını son saniyede kazandı


Batı Konferansı liderlğini garantileyen Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı Kyle Kuzma'nın bitime 0.4 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 124-121 yendi.

Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 12 asist, Anthony Davis 27 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, maçın kahramanı Kuzma ise 25 sayı, 6 ribauntla oynadı.


- Sonuçlar

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 128-101

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 114-122

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 106-114

Miami Heat-Indiana Pacers: 114-92

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 124-121

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