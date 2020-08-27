NBA'de siyahi isyan! Basketbolcular maça çıkmadı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalması üzerine NBA oyuncalırı da isyan ederek maça çıkmadı.
Önce George Floyd'un öldürülmüsi ardan da ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalması ABD'de sokakları hareketlendirirken, NBA oyuncuları da protesto amacıyla maça çıkmadı.
Bugün NBA Play-Off'unda oynanacak olan Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı alıp sahaya çıkmadı.
Her iki takımın oyuncularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı aldı.
LeBron James Trump'a küfür etti
Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Donald Trump'a küfretti. James, mesajında değişim istediklerini açıkladı.