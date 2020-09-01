  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülü, Brandon Ingram'ın oldu
Spor

NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülü, Brandon Ingram'ın oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:08:30 -
NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülü, Brandon Ingram'ın oldu

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2019-2020 sezonu "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü, New Orleans Pelicans'tan Brandon Ingram kazandı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre spor medyasından 100 kişilik jürinin oylarıyla belirlenen normal sezon ödülünün sahibi, Pelicans'ın 23 yaşındaki forveti Ingram oldu.

Oylamada Miami Heat'ten Bam Adebayo ikinci, Dallas Mavericks'ten Luka Doncic üçüncü sırayı aldı.

Los Angeles Lakers'ta 2018-2019 sezonunu 18,3 sayı, 5,1 ribaunt, 3 asist istatistikleriyle tamamlayan ABD'li basketbolcu Ingram, Pelicans'ta ise 2019-2020 sezonunda maç başına 23,8 sayı, 6,1 ribaunt, 4,2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı