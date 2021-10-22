  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor NBA tarihinin en iyileri açıklandı
Spor

NBA tarihinin en iyileri açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın üyeleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 11:21:00 -
NBA tarihinin en iyileri açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın üyeleri açıklandı.

NBA, 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi.

Bill Russell, Bob Cousy, George Mikan ve Bob Pettit, NBA'in dört listesinde de yer almayı başardı.

Aktif kariyerlerini sürdüren Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul ve Russell Westbrook, listede kendilerine yer buldu.

Ligin internet sitesinden açıklanan liste şu isimlerden oluşuyor:

Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Bob Cousy,
Dave Cowens, Billy Cunningham, Stephen Curry, Anthony Davis, Dave DeBusschere, Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, George Gervin, Hal Greer,
James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan,
Jason Kidd, Allen Iverson, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, George Mikan, Reggie Miller, Earl Monroe, Steve Nash, Dirk Nowitzki,
Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Pettit, Paul Pierce,
Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Dennis Rodman, Bill Russell, Dolph Schayes,
Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Dwyane Wade, Bill Walton,
Jerry West, Russell Westbrook, Lenny Wilkens, Dominique Wilkins, James Worthy.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir

Güney Kore'nin Naver gazetesinin yazılı sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Güney Kore'nin ikili ticareti s..
Türkiye'den stratejik bölgede kritik adım! Harekete geçildi
Gündem

Türkiye'den stratejik bölgede kritik adım! Harekete geçildi

KKTC, Türk Silahlı Kuvvetleri için adada bir deniz üssü inşa edilmesi için harekete geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Terör v..
Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi
Dünya

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınan Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, cezaevinde ilk kez görüntülendi. Açlık grevini sürd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay