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Spor NBA play-off'larında Mavericks, Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi
Spor

NBA play-off'larında Mavericks, Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:30:59 -
NBA play-off'larında Mavericks, Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 127-114 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Mavericks, Clippers karşısında Luka Doncic'in 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur serisinin ikinci maçını 127-114 kazandı.

Seriye 1-1'lik eşitlik getiren Mavericks'te Kristaps Porzingis 23, Tim Hardaway Jr 17, Trey Burke 16 sayıyla oynadı.

Şampiyonluk adayları arasında gösterilen Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 35, Lou Williams'ın 23, Marcus Morris ve Paul George'un 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


- Celtics durumu 2-0 yaptı


Boston Celtics, Doğu Konferansı play-off ilk turunun ikinci maçında milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 128-101 mağlup etti.

Seride 2-0 üstünlük yakalayan Celtics'te Jayson Tatum 33 sayıyla play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırdı. Kemba Walker 22, Jaylen Brown 20 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.

Joel Embiid'in 34, Josh Richardson'ın 18 sayısı 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi. Furkan Korkmaz ise 15 dakika 49 saniye görev aldığı mücadeleyi 3 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 114-127 (1-1)

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 128-101 (2-0)

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 104-99 (2-0)

Denver Nuggets-Utah Jazz: 105-124 (1-1)

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