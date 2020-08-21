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Spor NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı
Spor

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı

Play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 111-88, Milwaukee Bucks ise Orlando Magic'i 111-96 yenerek serilerini 1-1'e getirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:25:01 -
NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off'taki ilk galibiyetlerini alarak serilerinde 1-1 eşitlik sağladı.

NBA play-off'ları 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Lakers, Anthony Davis'in 31 sayı, 11 ribauntla ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi ikinci maçında konferans 8'incisi Trail Blazers'ı 111-88 yendi.

Seriyi 1-1'e getiren Lakers'ta Davis'in yanı sıra Kentavious Caldwell-Pope 16, JR Smith 11, LeBron James ve JaVale McGee 10'ar sayı kaydetti.

Üçüncü çeyrekte parmağı çıkan ve oyuna devam edemeyen Damian Lillard, 18 sayıyla Trail Blazers'ın en skoreri oldu. Takımı adına CJ McCollum 13, Anfernee Simons ise 11 sayı buldu.


- Bucks ikinci maçta hata yapmadı


Doğu Konferansı'nı birinci bitiren Milwaukee Bucks, play-off'lara 8. sıradan kalan Orlando Magic ile karşılaştığı ikinci maçı 111-96 kazandı.

Play-off ilk tur serisinde durumu 1-1 yapan Bucks adına Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 20 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Brook Lopez'in 20, Pat Connaughton'ın 15 sayı bulduğu Bucks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Magic'te Nikola Vucevic'in 32, Terrence Ross ve Evan Fournier'nin 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar


Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 111-88 (1-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 111-96 (1-1)

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 111-98 (2-0)

Indiana Pacers-Miami Heat: 100-109 (0-2)

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