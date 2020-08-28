  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak
Aktüel

NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:33:06 -
NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak

ANKARA (AA) - Oyuncuların protestosu nedeniyle ertelenen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off maçları, cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren devam edecek.

NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) tarafından yapılan ortak açıklamada, oyuncular ile NBA yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından ligin play-off maçlarına cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Varılan anlaşmaya göre, NBA yönetimi ve oyuncuların desteğiyle ABD'de sosyal adalet ve ırksal eşitliği destekleyen bir kurum oluşturulacak. Adalet reformu, polislere eğitim gibi konulara yoğunlaşacak bu kuruma oyuncular, başantrenörler ve NBA yönetimi temsilcileri katılacak.

NBA'de yer alan kulüpler, ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerinde belediye yetkilileriyle görüşerek tesislerini oy verme alanlarına dönüştürecek. Bu sayede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen oy verenler için daha az riskli alanlar oluşturulacak.

NBA'in kalan play-off maçlarında, başkanlık ve yerel seçimlerde oy vermeyi teşvik eden reklamlara yer verilecek. Bunun için lig yönetimi ve oyuncular ortak çalışmalar yürütecek.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından Milwaukee Buckslı oyuncuların önderliğinde başlayan ve diğer takımların da katıldığı play-off maçlarına çıkmama protestosuna, ülkedeki diğer önemli spor organizasyonları da destek vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı

Bölgeye Fransa'yı çağırarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Güney Kıbrıs yönetimi, AB üyesi ülkelere Türkiye teklifinde bulundu...
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!
Gündem

Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!

Misyonerlik faaliyeti artık cep telefonlarına kadar girdi. Google Play’de Türkçe olarak kullanıma sunulan “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygu..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı