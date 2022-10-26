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Gündem Nazlıaka, anneleri ziyaret edemedi
Gündem

Nazlıaka, anneleri ziyaret edemedi

Milletvekilliği döneminde odasından M.Kemal’in posterini indirdiği gerekçesiyle CHP’den ihraç edilen ancak daha sonra partinin Kadın Kolları Başkanlığına getirilen Aylin Nazlıaka, Diyarbakır’ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 11:36:00 -
Nazlıaka, anneleri ziyaret edemedi

HABER MERKEZİ

Vurularak öldürülen dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi ve dönemin Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Okkan’ı anarak kırmızı karanfil bırakan Nazlıaka, HDP/PKK destekçisi Elçi’nin, yine PKK’lı Uğur Yakışır’ın silahından çıkan kurşunla öldürüldüğünden bahsetmedi. Nazlıaka ayrıca, 3 yıldır PKK/HDP’nin dağa kaçırdığı evlatları için HDP Diyarbakır İl Teşkilatı önünde eylem yapan Diyarbakır Anneleri’ni de ziyaret etmedi.

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