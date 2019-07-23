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Nazilli’nin emekçi kadınları mini festival düzenledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada örgütlenerek ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla ürettiklerini paylaştıkları Nazilli Kadınları Sosyal Medya Grubu bu kez ilçede bir ilki geçekleştirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:51
Nazilli’nin emekçi kadınları mini festival düzenledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada örgütlenerek ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla ürettiklerini paylaştıkları Nazilli Kadınları Sosyal Medya Grubu bu kez ilçede bir ilki geçekleştirdi.Belediye Meydanı’nda düzenledikleri mini festivalle hem eğlenen hem de ürettiklerini satan kadınların organizasyonu büyük beğeni gördü. Zeybek gösterilerinden dans gösterilerine, mini defileden ürün tanıtımlarına kadar birçok görsel şölen bir arada yaşandı.


İlçede ilk kez düzenlenen etkinliğe destek veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kadınları Sosyal Medya Grubu üyelerinin Belediye Meydanı’nda gerçekleştirdiği mini festivali ziyaret ederek tek tek stantlarda inceleme yaptı. Kadınlara kuruluş aşamasında olan NAZ-KOOP hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Özcan, “Nazilli’deki kadınlarımızın çok güzel sosyal faaliyetleri var. Sosyal medyada örgütlenen birden fazla da grup var Biz NAZ-KOOP ile kadınlarımızın ürettiklerini hem yurt içi hem de yurt dışında en iyi şekilde değerlendirmek ve pazarlamak istiyoruz. Nazillili halkımızın, çiftçimizin, kadınlarımızın ürettiklerini en yüksek değerde piyasaya sunmak için kuracağımız kooperatifimiz inşallah memleketimiz için hayırlı olur. Yüksek kazanç elde ederek Nazilli’mizin kalkınmasını istiyoruz” dedi.


Grup üyesi kadınların evlerinde ürettikleri el emeği ürünlerin satışını gerçekleştirdikleri mini festivalde tüm stantları gezerek herkesle tek tek tokalaşan, stantlardan alışveriş yapan Başkan Özcan, festivalin açılışında üç kadın efenin zeybek gösterisini büyük beğeni ile izledi. Kendisi ile birlikte mini festivali gezen Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ve diğer protokol üyeleri de alışveriş yaparak kadınlara destek verdi.


2 yıl önce Nazillili kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmek amacıyla 16 kişi bir araya gelerek sosyal medyada grup oluşturduklarını, iki yıldır 15 günde bir Çarşamba günleri düzenledikleri Emek Pazarında Nazillili kadınların evde ürettikleri ürünleri vatandaşın beğenisine sunduklarını belirten Sosyal Medya Grubunun Yöneticilerinden Saime Doğru, “El emeği ürünleri, gözleme, erişte, kar helvası, limonata, salça, el örgüsü giysiler, süs eşyaları çeşit çeşit ürünleri halkın beğenisine sunduk. Amacımız kadınlarımızın gelirini artırmak. Başkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:51
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