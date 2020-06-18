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Dünya

Nazarbayev koronavirüse yakalandı

Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:18:00 - 2020-06-18 10:40:34
Nazarbayev koronavirüse yakalandı

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Nazarbayev'in Sözcüsü Aidos Ukibay, Nazarbayev'in testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Haber7'de yer alan habere göre, eski cumhurbaşkanının durumunda endişe edilecek bir şey olmadığını söyleyen sekreter, Nazarbayev'in karantinaya alındığını ve uzaktan çalışmaya devam ettiğini belirtti.

79 yaşındaki Kazak lider, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı. Nazarbayev, 9 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koltuğunu Cömert Tokayev'e devretmişti. Tokayev tek başına girdiği bu seçim sonucunda, Kazakistan'ın ikinci cumhurbaşkanı ünvanını almıştı.

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