“NAVARA Türkiye Şovu” Başlıyor

38 şehri kapsayacak olan tur kapsamında 24 bin kilometre yol kat edilecek. Neredeyse Türkiye’nin yarısının ziyaret edileceği tur, 5,5 ay sürecek ve tur kapsamında NAVARA’lar Türkiye’nin kara ve deniz toplam sınırını tam 2,5 kez dolaşacak kadar yol kat edecek. NISSAN bayilerinin bulunduğu il merkezlerinin yanında, 250’nin üzerinde köy, ilçe ve kasabayı da kapsayan turda NAVARA, pick-up sahibi olmak isteyenlerle buluşacak.