Navalny'ye 19 yıl hapis cezası daha

Navalny halihazırda siyasi amaçlı olduğunu savunduğu çeşitli suçlamalar nedeniyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda.

Siyasetçiye yönelik yeni suçlamalar, Navalny'nin yolsuzlukla mücadele vakfının faaliyetleri ve üst düzey ortaklarının açıklamalarıyla ilgili.

Ukrayna'daki savaşın ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalefete karşı Sovyet dönemini anımsatan eşi benzeri görülmemiş bir baskı dalgası başlattı.

Neredeyse tüm önemli muhalifler ya hapse atıldı ya da sürgüne gönderildi. Binlerce sıradan vatandaş da çatışmayı kınadıkları için yargılandı ve bazıları ağır cezalar aldı.

Navalny, Rus güvenlik servislerinin yaptığını ileri sürdüğü zehirleme girişiminden kurtulduktan sonra 2021'in başında Rusya'ya döndüğünde hapsedildi.

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O zamandan beri destekçilerinin uydurma olduğunu söylediği suçlamalarla iki kez mahkum edildi.

Düzenli olarak hücre hapsinde tutulan ve sağlık sorunları yaşayan Navalny, perşembe günü yaptığı açıklamada "uzun, Stalinist bir ceza" beklediğini söyledi.

Navalny yakınları tarafından aktarılan bir mesajda "Bunu hesaplamanın formülü basit: savcının istediği ceza, eksi yüzde 10-15. Onlar 20 yıl istediler, 18 ya da onun gibi bir şey verecekler," ifadelerini kullandı.

Navalny, Putin'in çevresindeki yolsuzlukları araştırarak adını duyurdu. Ancak geçmişte yaptığı "ırkçı" ve "emperyalist" olarak görülen açıklamaları nedeniyle bazıları tarafından eleştiriliyor.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) 2021 yılında "aşırılık" gerekçesiyle fiilen yasaklandı.

Kremlin, Navalny'yi basit bir suçlu olarak göstererek yargılamaların siyasi olmadığı imajını vermek istiyor.

Navalny avukatları aracılığıyla dış dünyaya mesajlar verebiliyor. Sık sık hapishane hayatını anlatıyor ve genellikle ironik bir şekilde tacize uğradığından bahsediyor. Putin'in konuşmalarını dinlemeye zorlandığı ve 17 kez hücre hapsine gönderildiğini iddia ediyor.

Rusya Devlet Başkanı bugün bile ona ismiyle hitap etmeyi reddediyor ve genellikle "o beyefendi" diye hitap ediyor.

Kaynak: Euronews