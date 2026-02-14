Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!
İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip vatandaşlara korku salmaya çalışıyor.
Vatandaşların tepkisini çeken terörist kılıklı poşili grup, görüntülerini de tiktok’ta terör örgütünün “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyor.
DERHAL İŞLEM YAPILMALI!
Terörist kıyafetli grubu gören vatandaşlar “Ya sabır” çekerken, sosyal medyadan tepkisini dile getiren vatandaşlar ise, “İstanbul'da PKK paçavraları ile gezip, tiktokta da "Vur Gerilla" diye şarkılar paylaşıp PKK propagandası yapıyorlar. Derhal işlem yapılmalı”, “İstanbul’un göbeğinde teröristler kol geziyor”, “Bu neyin provası” yorumlarıyla yaşanan kepazeliğe bir an önce dur denilmesi çağrısında bulunuyor.