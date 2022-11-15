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Dünya Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı
Dünya

Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin "endişe verici" olduğunu belirterek "NATO bölgesinin her santimi savunulmalı" mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 23:45:00 -
Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonyalı yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğuna dikkati çeken Nauseda, "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO bölgesinin her santimi savunulmalı" ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Yorumlar

Mahmut yımaz

Türkiye NATO ülkesi değilmi. Teröre destek veriyorsunuz.

Barış

NATO topraklarına saldırı olursa tüm NATO ya üye ülkelerin birlikte yapması gereken sorumluluklar var çok doğru Polonya NATO üyesi Türkiye NATO üyesi ülke değilmidir Polonyaya saldırı olmuş bak sen hepsi birden savunacakmış güneyimizden suriyeden terör saldırısı oldu binlerce kez hiç bir NATO üyesi ülkesi Türkiyeye yardım etmedi kılını kıpırdamadı bu nasıl bir NATO müttefikliği diye sorarlar adama
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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