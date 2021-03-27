Naturelgaz için talep toplama işlemi başladı

Naturelgaz’ın net karı geçen yıl bir önceki yıla göre 2 kat artarak 90,2 milyon liraya ulaştı. Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı olacak Naturelgaz’ın 8,50 lira sabit fiyatla talep toplayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “25-26 Mart tarihlerinde talep toplamayı sürdürecek olan Naturelgaz’ın ortak satışı dahil halka arz edilen paylarının piyasa değeri 267 milyon lira olacak. Bu tutar içinde şirket sermaye artışı yöntemiyle satılan paylardan yaklaşık 127 milyon lira gelir elde edecek. Payların tamamının satılması halinde şirketin sermayesinin yüzde 27,3’ü halka arz edilmiş, piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar lira olacak. Halka arza fazladan talep gelmesi durumunda 3,1 milyon hisse daha satışa konu edilebilecek. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60’ı yurtiçi bireysel, yüzde 30’u yurtiçi kurumsal ve yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.”