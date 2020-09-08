Naturel Enerji İtalya projelerine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Naturel Enerji, Berkteks İnşaat ile İtalya’da 11 MW büyüklüğünde güneş elektrik santrali (GES) proje geliştirme ve anahtar teslim yapımı için sözleşme imzaladı.

Naturel Enerji açıklamasına göre, şirket, yurt dışı GES proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Şirket, bu amaçla merkezi Ankara’da bulunan Berkteks İnşaat ile İtalya’da 11 MW büyüklüğünde güneş elektrik santrali proje geliştirme ve anahtar teslim yapımı için sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli KDV dahil 12 milyon 331 bin avro (KDV dahil 108 milyon 293 bin 308 Türk lirası) oldu.

İtalya’nın ve Avrupa’nın önemli güneş santralleri arasında yer alacak olan projenin tüm geliştirme süreçleri ve anahtar teslim kurulumu, Naturel Enerji tarafından üstlenildi. Tracker ile kurulması planlanan santralde üretilecek olan elektriğin ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılması hedefleniyor.



Şirket, proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecek.