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Ekonomi

Naturel Enerji, çatı güneş enerji santralleri kurulumlarına devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:20:17 -
Naturel Enerji, çatı güneş enerji santralleri kurulumlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Naturel Enerji, güneş enerji santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Öncü Mutfak ve Yonca İplik ile çatı güneş santrallerinin anahtar teslim yapımı için iki ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek projelerin toplam sözleşme bedelinin KDV dahil 13 milyon 753 bin 100 lira (2 milyon 9 bin 835 dolar) olduğu ifade edildi.

Yonca İplik ve Öncü Mutfak, söz konusu yatırımla tükettikleri elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklardan sağlamayı ve karbon ayak izlerini sıfırlamayı hedefliyor.



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