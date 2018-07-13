NATO’nun yıldızı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi’nin ikinci gününde de yoğun temaslarına devam etti. Zirvenin ilgi odağı olan Erdoğan, özel oturumların dışında liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, yoğun görüşme taleplerini karşılamakta zorlandı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Zirvenin “Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı”nın üçüncü oturumu öncesinde Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra “Afganistan Oturumu”na katıldı. Zirvenin ikinci gününde de ikili görüşmelerine devam eden Erdoğan, ilk olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

KARDEŞ LİDERLERLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmeler için ayrılan bölümde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegovic ile üçlü; Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’le de baş başa görüşmeler yaptı. Görüşmelere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

MACRON VE DİĞERLERİ...

Erdoğan’ın bir sonraki görüşme trafiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile devam etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren Erdoğan-Macron görüşmesinde ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın da eşlik etti.

Başkan Erdoğan daha sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile de baş başa görüştü. Erdoğan’ın, Çipras ile liderler için ayrılan bölümde gerçekleşen baş başa görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.

Emine Erdoğan, Rohingya Müslümanlarını anlattı

Öte yandan Brüksel’de Başkan Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan ise lider eşlerine Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında bilgi verdi, Fransa First Lady’si Brigitte Macron ile “eğitim-teknoloji” ilişkisine dair özel sohbet etti. Programın son gününde, devlet ve hükümet başkanları eşleri, Brüksel’in Tervuren bölgesinde bulunan Afrika Müzesi’ni ziyaret etti.

Program da lider eşleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Emine Erdoğan’ın, göçmenler ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yaptığı ziyaretlerin bilgisine sahip devlet ve hükümet başkanları eşleri, kendisinden Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında bilgi aldı.

SIRAYA GİRDİLER...

NATO Zirvesi kapsamında Brüksel’de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dün de ilgi büyüktü. İlk gün Trump, Merkel ve May ile görüşen Başkan Erdoğan dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüştü.