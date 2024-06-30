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Dünya NATO'nun yeni Genel Sekreteri Rutte daha şahin çıktı
Dünya

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Rutte daha şahin çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 22:45:00 -
NATO'nun yeni Genel Sekreteri Rutte daha şahin çıktı

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya karşısında Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini kesin bir dille açıkladı.

Hollanda Başbakanlığına veda eden NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, 14 yıldır sürdürdüğü Hollanda Başbakanlığı görevinden ayrılırken yayımladığı12 dakikalık veda mesajında Ukrayna'ya desteğin önemine işaret etti.

RUTTE'DEN, UKRAYNA'YA DESTEK

Amsterdam-Kuala Lumpur seferi yapan Malezya Havayolları uçağının 2014'te Ukrayna üzerinde düşürülmesinin görevi sırasında yaşadığı en duygusal ve zorlayıcı olay olduğunu belirten Rutte, Ukrayna'da barışın Hollanda'nın güvenliği için önemli olduğunu kaydetti.

'BİRLİKTEYKEN GÜÇLÜSÜNÜZ, YALNIZKEN DEĞİL'

Rutte, bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini aktararak, "Ülkemizin AB ve NATO'ya entegre olması ne kadar da önemli. Dünya haritasına baktığınızda da bunu açıkça görüyorsunuz. Birlikteyken daha güçlüsünüzdür, yalnızken değil. Özellikle ülkemizden uçakla birkaç saat uzaklıktaki bir ülkede savaş olması düşüncesi bizi Ukrayna'yı desteklemek için motive etmeye devam etmeli." dedi.
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Kaynak: AA

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