NATO'nun yeni Genel Sekreteri Rutte daha şahin çıktı

Hollanda Başbakanlığına veda eden NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, 14 yıldır sürdürdüğü Hollanda Başbakanlığı görevinden ayrılırken yayımladığı12 dakikalık veda mesajında Ukrayna'ya desteğin önemine işaret etti.

RUTTE'DEN, UKRAYNA'YA DESTEK

Amsterdam-Kuala Lumpur seferi yapan Malezya Havayolları uçağının 2014'te Ukrayna üzerinde düşürülmesinin görevi sırasında yaşadığı en duygusal ve zorlayıcı olay olduğunu belirten Rutte, Ukrayna'da barışın Hollanda'nın güvenliği için önemli olduğunu kaydetti.

'BİRLİKTEYKEN GÜÇLÜSÜNÜZ, YALNIZKEN DEĞİL'

Rutte, bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini aktararak, "Ülkemizin AB ve NATO'ya entegre olması ne kadar da önemli. Dünya haritasına baktığınızda da bunu açıkça görüyorsunuz. Birlikteyken daha güçlüsünüzdür, yalnızken değil. Özellikle ülkemizden uçakla birkaç saat uzaklıktaki bir ülkede savaş olması düşüncesi bizi Ukrayna'yı desteklemek için motive etmeye devam etmeli." dedi.

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Kaynak: AA

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