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Dünya NATO'dan uyarılar üzerine açıklama: Hiçbir belirti yok
Dünya

NATO'dan uyarılar üzerine açıklama: Hiçbir belirti yok

Yeniakit Publisher
2024-03-31 00:34:00 -
NATO'dan uyarılar üzerine açıklama: Hiçbir belirti yok

Son haftalarda çok sayıda Batılı liderin Rusya'nın birkaç sene içinde NATO'ya saldırabileceği şeklindeki uyarılarının ardından NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

Bauer, Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırmayı planladığına dair bir belirti yok" dedi.

Bauer bunun ABD liderliğindeki askeri bloğun olası bir çatışmaya karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini belirttiği konuşmasında Rusya'dan 'doğrudan bir tehdit olduğunu' düşünmediğini vurguladı.

Son haftalarda çok sayıda Batılı lider Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO'ya bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın NATO'ya karşı bir saldırı başlatabileceği yönündeki spekülasyonları 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti.

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