NATO'dan uyarılar üzerine açıklama: Hiçbir belirti yok

Bauer, Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırmayı planladığına dair bir belirti yok" dedi.

Bauer bunun ABD liderliğindeki askeri bloğun olası bir çatışmaya karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini belirttiği konuşmasında Rusya'dan 'doğrudan bir tehdit olduğunu' düşünmediğini vurguladı.

Son haftalarda çok sayıda Batılı lider Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO'ya bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın NATO'ya karşı bir saldırı başlatabileceği yönündeki spekülasyonları 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti.