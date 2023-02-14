  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem anında korku dolu anlar! Apartmanın duvarları patlarken çocuklarıyla kendilerini son anda dışarı attılar

Millet can derdindeyken CHP seçim peşine düştü

İstiklal'deki bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: PKK-YPG'den ''kadını yok et'' talimatı

Japon Yer Bilimci Kaneda şaşkına döndü: Böylesini tecrübe etmedim! Depremle ilgili flaş öneri çıkışı

Barzani Gaziantep'i ziyaret etti!

Seçim tarihi tartışmalarına ilişkin AK Parti'den açıklama

ABD düşürdüğü tanımlanamayan cisim sayısını açıkladı

ABD'nin enflasyonu belli oldu! ABD'de enflasyon yedinci ayda da geriledi: Büyük artış muamması

Diktikleri binalar onlarca insana mezar oldu! O müteahhit ve mühendisler gözaltına alındı

Kazaklar, Türkiye'de depremzedeler için yardım ''yurtlar'' kuracak! Beklenmedik adım!
Dünya NATO'dan Türkiye'ye konteyner desteği!
Dünya

NATO'dan Türkiye'ye konteyner desteği!

NATO'nun "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişilerin barınması için Türkiye'ye göndereceği 1000 konteynerin nakliyesine yönelik hazırlık yapıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 23:59:00 -
NATO'dan Türkiye'ye konteyner desteği!

NATO'nun "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişilerin barınması için Türkiye'ye göndereceği 1000 konteynerin nakliyesine yönelik hazırlık yapıyor.

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, en az 1000 konteynerden oluşacak ve depremzedelerin barınmasını sağlayacak tesislerin Türkiye'ye gönderilmesi için hazırlıklar bir süre önce başladı.

"Yarı kalıcı" barınma tesislerinin Türkiye'ye nakliyesi ve kurulması için önce 6 kişilik keşif ekibi saha incelemesi yaptı. Ardından İtalya'nın Taranto kentindeki NATO Güney Operasyon Merkezinde depolarda tutulan konteynerlerin çıkarılması ve nakliye için yerleştirilmesine başlandı.

Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığının koordine ettiği nakliye çalışmaları kapsamında konteynerlerin ilk bölümünün nakliyesi gelecek hafta yapılacak.
Yarı kalıcı barınma ünitelerinde en az 2 bin kişinin barınma imkanı bulması bekleniyor.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada, barınma tesislerinin gönderilmesi için en uygun lojistik ve nakliye seçeneklerinin değerlendirildiği, tesisler kurulduktan sonra NATO ülkelerinin göndermeye başladığı kış şartlarına uygun çadırların etrafına yerleştirileceği belirtilmişti.

Normalde NATO'nun tatbikatları ve operasyonlarında kullanılan karargah komplekslerinden oluşan tesislerin ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi imkanları içerdiği bildirilmişti.

Ünitelerin gönderilmesine yönelik çalışmaları NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli yönetiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23