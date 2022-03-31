NATO'dan Türkiye'ye İstanbul zirvesi için teşekkür mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'da düzenlenen barış görüşmelerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Stoltenberg, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus işgalinin 36. gününde Brüksel de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye teşekkür etti

Stoltenberg "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığının altını çizen İtalya Başbakanı Draghi ise tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Rusya yeniden konumlanıyor"

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları durdurmadığının altını çizen Stoltenberg, "Rus birlikleri Ukrayna'dan çekilmiyor, yeniden konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Donbas bölgesine saldırmak için hazırlık yaptığını belirten Stoltenberg, "Aynı zamanda Rusya, Kiev ve diğer şehirlere baskı yapıyor. Bu sebeple Ukrayna'da daha fazla Rus saldırısı bekleyebiliriz ki bu daha çok acı getirecektir" diyerek yeni saldırıların gelebileceğinin altını çizdi.

İtalya: Türkiye önemli rol oynadı

Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa diplomatik çözüm bulma konusundaki önemine vurgu yapan bir başka açıklama da İtalya'dan geldi.

Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığının altını çizen İtalya Başbakanı Draghi, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Barış masası İstanbul'da kurulmuştu

Rus ve Ukrayna heyetleri salı günü Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde bir araya gelmişti. Görüşmeden sonra iki ülkeden de barışa dair olumlu mesajlar yayınlanmış, silahların susması için umutlar yeşermişti.