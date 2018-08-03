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NATO'dan Türkiye açıklaması!

NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thompson, bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı, “NATO sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda doğu-batı, kuzey-güney olmak üzere bütün tehditlere cevap vermekteyiz ve vereceğiz” dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:04
NATO'dan Türkiye açıklaması!

Korgeneral John C. Thompson, III. NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) görevini İzmir NATO Karargahı'nda yapılan törenle Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero'dan devraldı. Törene, ABD Avrupa Kuvvetler ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Cosnett, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve askeri erkan katıldı. 

NATO TEHDİTLERE CEVAP VERECEKTİR

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Thompson, NATO’nun Türkiye’nin çevresinde yaşanan savaşlar nedeniyle bölgesel güvenlik konusunda üzerine düşeni yapmadığına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, “NATO sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda doğu-batı, kuzey-güney olmak üzere bütün tehditlere cevap vermekte ve vereceğiz” dedi. 

TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÇOK GÜÇLÜDÜR

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri de değerlendiren Thompson, "Türkiye-ABD arasındaki askeri ilişkiler son derece çok güçlüdür. Afganistan’da Türk askeri ile tanışma fırsatı buldum. Türkiye NATO'nun çok eski bir üyesi, bu ilişkilerin güçlülüğü korunacaktır” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:04
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