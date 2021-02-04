NATO'dan Türk askeri paylaşımı! Komuta onlarda...

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında yayımlanan görselde, önde yerli Vuran ve arkada nehir geçişlerinde kullanılan yerli üretim FNSS yapımı Samur ile beraber görev yapan Türk askeri yer aldı.

Star'da yer alan habere göre, Türk askerinin yüksek görev kabiliyeti bu paylaşım ile bir kez daha gündeme geldi.

Komuta yıl sonuna kadar Türkiye'de

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutası 31 Aralık 2021'e kadar Türkiye'de olacak.

NATO'nun daha önceki açıklamasında, Türkiye'nin NATO bünyesinde hareket kabiliyeti en yüksek birimlerden olan bu görev kuvveti için özellikle lojistik ve mühimmat gereksinimlerinin planlamasına ciddi yatırım yaptığı vurgulanmıştı.

NATO üyelerinin her yıl dönüşümlü komuta ettiği kuvvete 2020'de Polonya, 2019'da Almanya öncülük etmişti.

VJTF, herhangi bir tehdide karşı NATO müttefiklerini korumak için çok kısa sürede harekete geçebilecek şekilde hazır tutuluyor.