NATO'dan Rusya'yı kızdıracak açıklama! Barış isteyen savaşa hazır olsun

NATO'dan, Ukrayna'ya yönelik daha fazla silah tedariki çağrılarına bir yenisi eklendi.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelere seslendi.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Stoltenberg, "Müttefikleri daha fazlasını yapmaya çağırıyorum. Ukrayna'nın üstün geldiğinden ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kazanmadığından emin olmak tüm güvenlik çıkarlarımızadır." dedi.

Ukrayna'nın mevcut sistemler için yeterli mühimmat almasının daha önemli olduğunu söyleyen Stoltenberg, mühimmat ve yedek parça ihtiyacını "muazzam" şeklinde niteledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçen hafta, bir grup Batılı lidere hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı koyma çabalarına yardımcı olmak üzere çeşitli silahlar ve hava savunma sistemleri talebinde bulundu.

Ayrıca ABD, geçen hafta Patriot hava savunma sistemi de dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyar dolarlık ek askeri yardımı açıkladı.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya askeri desteğin "barışa giden en hızlı yol" olduğunu söylerken, şunları aktardı:

"Çoğu savaşın müzakere masasında sonlandığını biliyoruz. Muhtemelen bu (Rusya-Ukrayna) savaş da öyle olacak. Ukrayna'nın bu müzakerelerde neler başarabileceğinin askeri duruma bağlı olduğunun da farkındayız."