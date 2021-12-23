  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO'dan Rusya'ya net mesaj: Taviz verilmeyecek!
Dünya

NATO'dan Rusya'ya net mesaj: Taviz verilmeyecek!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile diyaloga hazır olduklarını ancak NATO'nun temel ilkelerinden taviz verilmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 23:54:00 -
NATO'dan Rusya'ya net mesaj: Taviz verilmeyecek!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten Ukrayna sınırındaki askeri yığınak iddiaları ile gerginleşen NATO-Rusya ilişkilerinde siyasi diyalog çabalarına destek mesajı vererek, “Rusya ile siyasi diyaloğa evet, ama temel ilkelerimizden tavize hayır” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg son yayınladığı resmi Noel ve yeni yıl mesajlarında birlik ve beraberlik mesajı vermesinin ardından uluslararası basın organlarında da Rusya konusundaki görüşlerini paylaştı. Stoltenberg Rusya’nın Ukrayna sınırında ciddi bir askeri yığınak yaptığını ve güvenli bir yılsonu tatili geçirmek için uyanık olunması gerektiğini aktardı.

NATO taviz vermeyecek

Rusya’nın geçmişte saldırgan bir tavır içinde olduğunu ancak bugün doğrudan hiçbir NATO müttefikini doğrudan tehdit etmediğini, ancak Ukrayna sınırındaki politikasının belirsizlikler getirdiğini bildirdi. Buna rağmen Rusya ile gerginliğin azalmasını istediklerini bildiren Stoltenberg, NATO’nun temel prensiplerinden ise taviz verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Stoltenberg, Blinken ile görüştü

Stoltenberg ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “NATO'nun Rusya'ya çift yönlü yaklaşımını tartışıldı ve ittifakın müttefikleri savunma ve korunmak için birlik halinde dururken Rusya ile anlamlı diyaloga hazır olduğunu kaydetti" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay