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NATO'dan Rusya'ya flaş uyarı! Trump 'çekiliriz' demişti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uyması için çağrı yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 13:56
NATO'dan Rusya'ya flaş uyarı! Trump 'çekiliriz' demişti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uyması çağrısında bulundu. Sorunun Rusya'nın yeni füzeler konuşlaması olduğunu belirten Stoltenberg, Avrupa'da ABD'ye ait yeni füzelerin bulunmadığını fakat Rusya'nın anlaşmanın öngördüğünden çok daha fazla nükleer başlıklı füzeye sahip olduğunu söyledi.

Trump, Abd tarafının çekileceğini duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya ile imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı. Trump çekilme kararı için Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmesi sebebini göstermişti.

Amerika ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:56
  1. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  2. NATO
  3. Rusya
  4. ABD
  5. OrtaMenzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

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