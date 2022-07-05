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Dünya NATO'dan kritik İsveç ve Finlandiya açıklaması
Dünya

NATO'dan kritik İsveç ve Finlandiya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına yönelik onay sürecinin başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 12:27:00 -
NATO'dan kritik İsveç ve Finlandiya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla ortak yaptığı basın açıklamasında, söz konusu iki ülkenin NATO'ya üyeliği için onay sürecinin resmen başlatıldığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri, bugünün Finlandiya, İsveç ve ittifak için "iyi bir gün" olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Masanın etrafındaki 32 ulusla daha da güçlü olacağız ve on yılların en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıyayken insanlarımız daha da güvende olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin teröristlerin iadesi konusundaki çekinceleri devam ediyor. Onay için TBMM'nin kararı bekleniyor.

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