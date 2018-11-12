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NATO'dan kritik açıklama! 'Türkiye olmadan mümkün değil'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye gibi ülkeler olmadan, Avrupa'nın güvenliğini sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:58
NATO'dan kritik açıklama! 'Türkiye olmadan mümkün değil'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliğini Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. Stoltenberg'e göre, Türkiye gibi ülkeler olmadan kıtanın güvenliğini sağlamak mümkün değil.

Berlin'deki German Atlantic Society adlı kuruluşta bir konuşma yapan Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin Avrupa güvenliğinde önemli rol oynadığına işaret etti.

Avrupa'nın kendi savunma kabiliyetini geliştirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun transatlantik ilişkileri güçlendirecek şekilde yapılması durumunda NATO'yu da kuvvetlendireceğini ifade etti.

"Türkiye olmadan sağlanamaz"

Stoltenberg, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından NATO'nun savunmasının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan ülkeler tarafından karşılanacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki istikrarsızlığa karşı mücadele ettiğini belirten Stoltenberg, "Avrupa'nın güvenliği terörle mücadele konusunda kilit öneme sahip olan Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlanamaz" dedi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:58
  1. NATO
  2. Türkiye
  3. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  4. Türkiye açıklaması

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