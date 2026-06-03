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Gündem NATO'dan Kiev'e tam kadro çıkarma! Rutte ve büyükelçiler Zelenskiy ile masaya oturuyor
Gündem

NATO'dan Kiev'e tam kadro çıkarma! Rutte ve büyükelçiler Zelenskiy ile masaya oturuyor

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
NATO'dan Kiev'e tam kadro çıkarma! Rutte ve büyükelçiler Zelenskiy ile masaya oturuyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini bünyesinde barındıran Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, kritik bir zirve için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi. Rusya ile savaşın gölgesindeki Ukrayna topraklarına gerçekleştirilen bu üst düzey ve tam kadro ziyaret, ittifakın Kiev yönetimine olan desteğini bir kez daha ilan etmesi bakımından büyük önem taşıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Rutte ve NATO ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, bugün yapılacak NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Kiev'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rutte'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov ile görüşme yapacağı kaydedildi.

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