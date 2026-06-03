NATO'dan Kiev'e tam kadro çıkarma! Rutte ve büyükelçiler Zelenskiy ile masaya oturuyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini bünyesinde barındıran Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, kritik bir zirve için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi. Rusya ile savaşın gölgesindeki Ukrayna topraklarına gerçekleştirilen bu üst düzey ve tam kadro ziyaret, ittifakın Kiev yönetimine olan desteğini bir kez daha ilan etmesi bakımından büyük önem taşıyor.