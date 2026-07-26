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Spor Türkiye’ye geliyor denilmişti! Rafael Leao’dan Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına cevap
Spor

Türkiye’ye geliyor denilmişti! Rafael Leao’dan Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına cevap

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Türkiye’ye geliyor denilmişti! Rafael Leao’dan Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına cevap

Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Türkiye’ye transfer olacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Son dönemde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milan forması giyen Portekizli oyuncu, Türkiye’ye imza atmaya yakın olduğu yönündeki iddiaya sosyal medya üzerinden cevap verdi.

 

Leao sessiz kalmadı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu öne sürülen Rafael Leao için Avrupa basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. DAZN Portekiz, yıldız futbolcunun Türkiye’ye transfer olmaya yakın olduğunu yazdı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, Leao sessiz kalmadı.

 

Ayrılmıyorum mesajı verdi

Portekizli futbolcu, söz konusu paylaşımı alıntılayarak transfer iddialarına tek cümleyle yanıt verdi. Leao, paylaşımında “Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim” ifadelerini kullandı.

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