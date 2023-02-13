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Aktüel NATO'dan flaş açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz
Aktüel

NATO'dan flaş açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 16:21:00 -
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14-15 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısına, Türkiye'deki depremlere değinerek başladı.

"Düşüncelerimiz Türk halkıyla." diyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin arama kurtarma görevlisi, itfaiyeci, sağlık çalışanı ve deprem uzmanı gibi çok sayıda yardım görevlisini Türkiye'ye gönderdiğini belirtti.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye'ye çeşitli barınma desteği vereceğini de aktararak "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz." dedi.

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