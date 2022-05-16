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Dünya NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı!
Dünya

NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik açıklamalarının ardından NATO'dan dikkat çeken bir Türkiye paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 16:22:00 - 2022-05-16 17:11:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili olumsuz görüş bildirmesinin üzerine söz konusu ülkelerin birliğe dahil olması tartışmaları sıcaklığını koruyor. Türkiye ile mutabakat sağlayabilmek adına olumlu mesajlar veren İsveç ve Finlandiya'nın ardından NATO kanadından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.

Türk uçakları ile yapılan eğitim uçuşlarını sosyal medya hesabından paylaşan NATO şu mesajı yayımladı:

Deniz ve Hava Kuvvetleri Türkiye ile koordineli hareket etmeye ve eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor, birlikte daha da güçleniyor. NATO'nun Doğu Akdeniz'deki yetenekleri artıyor.

NATO üyesi ülkeler hangileri? Kaç NATO ülkesi var?
NATO üyesi ülkeler hangileri? Kaç NATO ülkesi var?

Dünya

NATO üyesi ülkeler hangileri? Kaç NATO ülkesi var?

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