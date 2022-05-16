NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili olumsuz görüş bildirmesinin üzerine söz konusu ülkelerin birliğe dahil olması tartışmaları sıcaklığını koruyor. Türkiye ile mutabakat sağlayabilmek adına olumlu mesajlar veren İsveç ve Finlandiya'nın ardından NATO kanadından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.

Türk uçakları ile yapılan eğitim uçuşlarını sosyal medya hesabından paylaşan NATO şu mesajı yayımladı:

Deniz ve Hava Kuvvetleri Türkiye ile koordineli hareket etmeye ve eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor, birlikte daha da güçleniyor. NATO'nun Doğu Akdeniz'deki yetenekleri artıyor.