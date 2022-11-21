  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO'dan dikkat çeken çağrı: İsveç ve Finlandiya Türkiye ile işbirliğini artırmalı
Dünya

NATO'dan dikkat çeken çağrı: İsveç ve Finlandiya Türkiye ile işbirliğini artırmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın terör konusunda Türkiye ile işbirliğini artırması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 15:39:00 -
NATO'dan dikkat çeken çağrı: İsveç ve Finlandiya Türkiye ile işbirliğini artırmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile işbirliğini artırarak terör yasalarını sıkılaştırması gerektiğini söyledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'ya, teröre karşı başta Türkiye olmak üzere NATO ülkeleriyle işbirliği çağrısı yaparak, "İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ve benzerleriyle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalı" dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin bu terör örgütlerine yönelik yasalarını sıkılaştırması gerektiğine dikkati çekerek, "Terör saldırılarına en fazla maruz kalan NATO ülkesi Türkiye olduğu için, bundan endişe duyuyor ve Türkiye'nin endişelerini anlamalı" ifadelerini kullandı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında da konuşan Stoltenberg, NATO ülkelerinin terör örgütlerine yönelik farklı görüşleri olduğunu ve Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23