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Gündem NATO'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Gündem

NATO'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan ile Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 14:56:00 -
NATO'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Stoltenberg, Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, "Kendisine siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için teşekkür ettim. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği memnuniyetle karşılıyoruz. NATO diyalog için her zaman hazır" ifadelerini kullandı.

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