  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO'dan ABD'deki karışıklığa açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici
Dünya

NATO'dan ABD'deki karışıklığa açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'deki olaylarla ilgili, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 00:03:00 - 2021-01-07 00:22:06
NATO'dan ABD'deki karışıklığa açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu.

Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Barikatlar aşılarak Kongre binasına girildi

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti.
Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti. 

Mike Pence'den açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre Binası’ndaki şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunarak, “ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen şiddet ve yıkım durmalı. Dahil olan herkes emniyet güçlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Meclisimize yapılan bu saldırı hoş görülmeyecek ve olaya karışanlar sonuna kadar yargılanacak" dedi.

Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir
Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir

Dünya

Pensilvanya Valisi: Bu bir darbe girişimidir

Biden'den Trump'a son dakika çağrısı
Biden'den Trump'a son dakika çağrısı

Dünya

Biden'den Trump'a son dakika çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini izlediği evden 'kötü' kokular!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini izlediği evden 'kötü' kokular!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu eve sığın..
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı CHP ve HDP'nin de kışkırtma..
Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama
Gündem

Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kapıya kelepçe vurulma nedenini açıklarken..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay