NATO'dan ABD'deki karışıklığa açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu.

Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Barikatlar aşılarak Kongre binasına girildi

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti.

Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Mike Pence'den açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre Binası’ndaki şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunarak, “ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen şiddet ve yıkım durmalı. Dahil olan herkes emniyet güçlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Meclisimize yapılan bu saldırı hoş görülmeyecek ve olaya karışanlar sonuna kadar yargılanacak" dedi.