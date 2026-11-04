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Spor
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Bir türlü krizleri yönetememişti: Oğuz Çetin gidiyor! Yerine sürpriz eski Fenerbahçeli

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Bir türlü krizleri yönetememişti: Oğuz Çetin gidiyor! Yerine sürpriz eski Fenerbahçeli

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin ardından Emre Belözoğlu dönemi resmi olarak başladı. Belözoğlu dönemi için Volkan Demirel iddiaları gündemde yer aldı.

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Foto - Bir türlü krizleri yönetememişti: Oğuz Çetin gidiyor! Yerine sürpriz eski Fenerbahçeli

Fenerbahçe yeni bir dönemin kapısını araladı...İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler sürpriz bir ismin kapısını çaldı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Resmi açıklama dün yapılırken Fenerbahçe'de yeni dönemde başlamış oldu.

#2
Foto - Bir türlü krizleri yönetememişti: Oğuz Çetin gidiyor! Yerine sürpriz eski Fenerbahçeli

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun ardından camiada Volkan Demirel sesleri de yükseldi. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası başkan Aziz Yıldırım'ın Oğuz Çetin yerine Volkan Demirel'i getirmeyi düşündüğü iddia edildi. Emre Belözoğlu'nun daha önce birlikte çalıştığı Volkan Demirel'i ekibine dahil edeceği iddia ediliyor. Belözoğlu'nun aynı zamanda Kasımpaşa'daki ekibiyle de Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var.

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Foto - Bir türlü krizleri yönetememişti: Oğuz Çetin gidiyor! Yerine sürpriz eski Fenerbahçeli

Kasımpaşa’daki mevcut ekip şöyleydi: İlker Püren (Yardımcı Antrenör) Caner Erol (Yardımcı Antrenör) Hakan Özmert (Yardımcı Antrenör) Özgür Öçal (Antrenör) Özden Öngün & Mehmet Ali Çakıl (Kaleci Antrenörleri) Ekrem Özerk Tufan & Recep Kayhan (Atletik Performans Antrenörleri)

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