NATO’da buna sahip tek ülke olacak! Portekiz sonunda hayaline kavuşuyor

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Portekiz, Embraer tarafında geliştirilen A-29 Super Tucano uçaklarını tedarik edeceğini açıkladı. Portekiz Savunma Bakanı Joao Nuno Lacerda Teixeira de Melo ilgili gelişmeyi parlamentoda yaptığı konuşma sırasında gerçekleştirdi. Kaç adet uçağın alınacağı belli değilken Portekiz hükümeti tedarik için 180.5 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

Portekiz’in A-29 Super Tucano uçaklarına olan ilgisi ise yeni değil. 16 Mart 2023’te Portekiz Bakanlar Konseyi, 2023 ile 2034 yılları arasındaki dönemde Portekiz Silahlı Kuvvetleri için ekipman yatırımı öngören Önerilen Askeri Programlama Yasasını (LPM) onaylamıştı. Bu dönemde tedarik edilmesi düşünülen uçaklarından birisi de A-29 Super Tucano uçağı olmuştu. Portekiz’in Brezilya ile yakın ortaklığı ve yakın askeri iş birliğinin olmasından dolayı Portekiz’in bu uçakları alması çok da şaşırtıcı bir gelişme değil. Resmi alımla birlikte NATO’da ve Avrupa’daki ilk A-29 Super Tucano kullanıcısı Portekiz olacak.

Bununla birlikte Portekiz’in A-29 Super Tucano tercihinde bir pay da Embraer’in ülkedeki varlığından kaynaklanıyor. Embraer’in yan kuruluşu OGMA aracılığıyla Portekiz’de bakım tesisleri bulunuyor ve bu tesisler uçak için lojistik destek ve teknolojik modernizasyonları kolaylaştırıyor. A-29 Super Tucano’nun A-29N versiyonu, NATO ülkelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak yapılandırıldı ve bu da onu özellikle Portekiz Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor. A-29N, muharebe yeteneklerinin yanı sıra gelişmiş eğitim uçağı olarak da kullanılmakta ve savaş pilotu eğitimi için çok yönlü bir platform sunmaktadır.

Portekiz ile Brezilya’nın KC-390 ortaklığı

A-29 Super Tucano uçağı ile birlikte iki ülke arasında KC-390 nakliye uçağı tedariki de yer alıyor. 2019 yılı içerisinde Brezilya merkezli Embraer ve dönemin Portekiz hükümeti arasında, Portekiz Hava Kuvvetleri bünyesindeki hava nakliye filosuna 5 adet yeni KC-390 uçağı ve bir simülatör satın alımı için anlaşma imzalanmıştı. 2021 yılın Kasım ayı içerisinde ise ilk Portekizli mürettebat, kalifikasyon kursunu başarıyla tamamlamıştı.

Portekiz tarafından tedarik edilen KC-390 nakliye uçakları, C-130 Hercules’in yerini alacak. KC-390, insani destek, tıbbi tahliye (MEDEVAC), arama-kurtarma ve havadan yakıt ikmali gibi bir dizi görevi yerine getirebilir. Ayrıca, kargo, birlik taşınımı ve paraşüt operasyonlarını gerçekleştirmek için konuşlandırılabilir. İlk 2 adet uçak ülkeye ulaşırken kalan 3 adet uçağın da Portekiz’e teslim edilmesi planlanıyor.

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