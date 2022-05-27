NATO vetosu yiyen Finlandiya'dan flaş Türkiye açıklaması
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto,'Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (terörle ilgili) konuların çözülebileceğini düşünüyoruz.' dedi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (terörle ilgili) konuların çözülebileceğini düşünüyoruz." dedi.
ABD'den açıklama
Antony Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.
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