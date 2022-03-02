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Dünya NATO üyesi ülkenin savaş uçağı Karadeniz'de düştü! Aramaya çıkan helikopter de düştü
Dünya

NATO üyesi ülkenin savaş uçağı Karadeniz'de düştü! Aramaya çıkan helikopter de düştü

Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 23:52:00 -
NATO üyesi ülkenin savaş uçağı Karadeniz'de düştü! Aramaya çıkan helikopter de düştü

Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü iddia edildi.

Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

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