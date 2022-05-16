NATO üyesi ülkeler hangileri? Kaç NATO ülkesi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta İsveç ve Finlandiya'nın PKK'ya verdiği desteğe dikkat çekerek üyeliğe olumsuz baktıklarını duyurmuştu. Türkiye’nin Baltık ülkelerin NATO’ya üye olması konusundaki resti sonrası İsveç ve Finilandi’ya adeta tutuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi oldu.” dedi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Ankara'ya göndermeye karar verdiğini açıkladı.

NATO nedir, ne zaman kuruldu?

NATO, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

NATO üyesi ülkeler

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)