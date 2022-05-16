NATO üyesi ülkeler hangileri? Kaç NATO ülkesi var?
NATO’da hangi ülkeler var? soruları Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Baltık ülkelerinin Rusya korkusu nedeniyle NATO şemsiyesi altına girmeye çalışması bir hayli merak ediliyor. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine veto sinyali vermesinden sonra gözler bir kez daha NATO üyesi ülkelere çevrildi. Peki NATO’da kaç ülke var? İşte NATO üyesi ülkeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta İsveç ve Finlandiya'nın PKK'ya verdiği desteğe dikkat çekerek üyeliğe olumsuz baktıklarını duyurmuştu. Türkiye’nin Baltık ülkelerin NATO’ya üye olması konusundaki resti sonrası İsveç ve Finilandi’ya adeta tutuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi oldu.” dedi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Ankara'ya göndermeye karar verdiğini açıkladı.
NATO nedir, ne zaman kuruldu?
NATO, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.
NATO üyesi ülkeler
ALMANYA (1955)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
ARNAVUTLUK (2009)
BELÇİKA (1949)
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
BULGARİSTAN (2004)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
DANİMARKA (1949)
ESTONYA (2004)
FRANSA (1949)
HIRVATİSTAN (2009)
HOLLANDA (1949)
İSPANYA (1982)
İTALYA (1949)
İZLANDA (1949)
KANADA (1949)
KARADAǦ (2017)
KUZEY MAKEDONYA (2020)
LETONYA (2004)
LİTVANYA (2004)
LÜKSEMBURG (1949)
MACARİSTAN (1999)
NORVEÇ (1949)
POLONYA (1999)
PORTEKİZ (1949)
ROMANYA (2004)
SLOVAKYA (2004)
SLOVENYA (2004)
TÜRKİYE (1952)
YUNANİSTAN (1952)