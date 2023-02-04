NATO üyeliği başvurusu seçim öncesi onaylanır mı?
Art arda yaşanan provokatif eylemler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve NATO üyelik sürecine ilişkin 'Finlandiya konusunda olumluyuz ama İsveç konusunda değiliz' mesajı vermişti. Türkiye, NATO’nun genişlemesine karşı değiliz ama özellikle terörle mücadele konusunda endişeler giderilmeli vurgusu da yapıyor. Peki bu sürece ilişkin kulislerde neler konuşuluyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında İsveç’in NATO üyeliğine kapıyı kapatırken Finlandiya’nın NATO üyeliğine bu sözlerle yeşil ışık yakmıştı. Kaynaklar, Türkiye’nin NATO’nun genişlemesine karşı olmadığını vurgularken, terörle mücadele konusunda endişelerin giderilmesi ve gerekli adımların atılmasının istendiğini belirtiyor.
Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya’nın üyelik sürecinin ayrılması konuşulurken kulislerde Türkiye’nin seçimlerden önce Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusunu onaylayabileceği konuşuluyor.
İsveç’te Türkiye aleyhinde eylemler ve kuranı kerim yakma provokasyonu gerçekleşirken, Finlandiya ise kutsal kitapların yakılması veya saygısızlığa uğramasını cezalandırılabilir suç kapsamında değerlendireceğini ve izin vermeyeceğini açıklamıştı.