NATO ülkeleri Türkiye'ye ihanet etti! PKK'ya para akıttılar

NATO üyesi Türkiye'yi bölmek için kanlı saldırılarda bulunarak asker, sivil, kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden katliam gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya Avrupa ülkelerinden destek sağlanmaya devam ediliyor. PKK'nın propagandasını yaparak örgüte moral-motivasyon ve eleman sağlayan sözde medya kuruluşları Avrupa ülkeleri üzerinden yayın yaptığı gibi bu ülkelerin firmaları tarafından fonlanıyor.

Türkiye'nin NATO müttefiki Almanya 11 şirketiyle bu kanallara fon sağlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden İsviçre merkezli 8, Fransa merkezli 2 ve Norveç merkezli 1 şirket, PKK/KCK güdümündeki Medya Haber TV ve Sterk TV'ye para aktarıyor.

Terör örgütü PKK'nın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ile Sterk TV, "reklam" kılıfıyla parasal destek sağlanan örgüt bültenlerinden. Yıllardır Avrupa'nın göbeğinden terör yanlısı yayınlar yapıp, örgüt elebaşlarını yayınlarına çıkaran sözde TV kanallarına verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin euro reklam geliri elde ettiği belirtiliyor.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre; Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam vererek örgüte para aktaran Almanya menşeili 11 firmanın listesi şöyle:

Örgütsel müzikler yayınlayan/üreten bir müzik prodüksiyon şirketi olan ve Düsseldorf Almanya'da faaliyet gösteren Med Produktion und Verteilungs-Genossenschaft.

Hijyen / Temizlik sektöründe yer alan Hygietec

İnşaat Sektöründe hizmet veren HBM BAU

Ausstrasse 10, 79664 Wehr Almanya'da faaliyet gösteren 2018 yılı itibarıyla, PKK/KCK mensupları tarafından İsviçre'de düzenlenen dayanışma gecesi, festival, konser, miting gibi etkinliklere sponsor olan firmalardan Royem Gmbh DönerProduktion

Lojistik alanında faaliyet gösteren Transport Emiroğlu

İnşaat, tamir ve tadilat/müteahhitlik işleri ile ilgilenen Suesin-Abbruch/ Süsin Abbruch GmbH Schaafheim Almanya adresinde faaliyet gösteriyor.

Gıda Sektörü / Toptan Satıcı-Tedarikçi alanlarında hizmet veren Dembra Food&More Gmbh,

Birkan Food Company GmbH: Pirinç, ayçiçek yağı, zeytin, fıstık gibi gıda maddelerinin toptan satışını gerçekleştiren şirket, Heidigstrasse Kronau/Almanya adresinde faaliyet gösteriyor.

Hollanda ve Almanya menşeli faaliyet gösteren Aram Food&Gastro

İnşaat Sektörü/ Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren Arı Facility Management GmbH

Haber7