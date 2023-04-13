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Gündem NATO, Türkiye'nin itirazını kabul etti: İptal etme kararı aldı! Söz konusu olay o tarihe kadar planlanıyordu
Gündem

NATO, Türkiye'nin itirazını kabul etti: İptal etme kararı aldı! Söz konusu olay o tarihe kadar planlanıyordu

Yeniakit Publisher
2023-04-13 12:09:00 - 2023-04-13 12:36:50
NATO, Türkiye'nin itirazını kabul etti: İptal etme kararı aldı! Söz konusu olay o tarihe kadar planlanıyordu

Türkiye'deki depremler sonrasında Atina-Ankara eksenindeki olumlu gelişmeler var. Türkiye karşı çıkmıştı... Atina'nın NATO'daki planı tutmad. Müttefik Hava Komutanlığı (AIRCOM), "Ramstein Guard" tatbikatını iptal etme kararı aldı. Ancak Yunanistan, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri tatbikatı...

Türkiye'deki depremler sonrasında Atina-Ankara eksenindeki olumlu gelişmeler var. Ancak Yunanistan, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken Ege'deki iki adayı NATO tatbikatına dahil etme girişiminde bulundu. Türkiye planı reddetti, NATO vazgeçti.

6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatan Yunanistan'ın tatbikat hamlesi sonuç vermedi. Bazı Yunan haber sitelerine göre Atina, bu yıl 27-31 Mart tarihleri arasında Yunanistan'da yapılması programlanan NATO'nun "Ramstein Guard" isimli hava tatbikatına Kuzey Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını da dahil etti. NATO'daki Türk kurmaylar, tatbikat planlarının onayı için yapılan toplantıda "Doğu Ege adalarının gayri askeri stütüsü ihlal ediliyor" diyerek, söz konusu iki adanın tatbikat planlarından çıkarılmasını istedi.

NATO, Türkiye’nin itirazını kabul etti. Müttefik Hava Komutanlığı (AIRCOM), "Ramstein Guard" tatbikatını iptal etme kararı aldı.

Cnnturk'ün haberinde: Yunan kurmayların Ege Adalarının Türkiye'den tehdit gördükleri için silahlandırdığını iddia ederek, NATO'nun Taşoz ve Bozbaba adalarının tatbikata dahil edilmemeleri kararına tepki gösterdikleri belirtildi.

Türkiye, Lozan ve Paris antlaşması çerçevesindeki adaların silahlandırılmasına karşı çıkıyor. Yunanistan ise milli müdafaa çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunuyor.
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