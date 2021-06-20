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Siyaset NATO toplantısında verilen mesaj! Mısırlı gazeteci tane tane anlattı
Siyaset

NATO toplantısında verilen mesaj! Mısırlı gazeteci tane tane anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde Merve Kavakcı'nın başörtülü kızı Fatima Gülham Abushanab’ı tercüman olarak götürmesiyle verilen mesajları Mısırlı gazeteci tarafından tek tek anlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 15:26:00 - 2021-06-20 15:28:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde tercüman olarak görüşmesinde TBMM'den başörtülü olduğu için kovulan Merve Kavakcı'nın başörtülü kızı Fatima Gülham Abushanab’ı götürdü.

Erdoğan’ın bu görüntü ile dünyaya vermek istediği mesaj Mısır medyasınında gündeminde. Mısırlı bir gazeteci sunduğu programda bu konuya değindi.

Hüsnü Mübarek ve Sisi dönemlerinde Mısır’daki başörtüsü yasaklarına değinen gazeteci, Erdoğan’ın en üst düzey görüşmeye başörtülü bir tercüman götürerek başörtüsünün ‘gericilik veya çağ dışı” olmakla bir ilgisinin olmadığı mesajını verdiğini aktardı.

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