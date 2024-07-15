NATO, terörle mücadelede samimiyetsiz! İşte barış söylemlerinin arkasında yatan gerçekler

İsmet Özçelik, NATO'nun Türkiye'deki darbelerdeki rolünü ele aldığı yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki NATO bağlantılarını sorguladı. NATO generallerinin hapse girdiğini ve NATO'nun terör örgütleriyle olan ilişkisini eleştiren Özçelik, 15 Temmuz'un halk-ordu birlikteliği ile kazanıldığını vurguladı. Özçelik, NATO'nun terörle mücadelede samimiyetsiz olduğunu ve terör örgütlerine destek verdiğini belirtti. NATO'nun barış söylemlerinin arkasında yatan gerçekleri irdeleyen yazar, NATO'nun dünya genelinde sebep olduğu çatışmaları eleştirdi. Özçelik, Aydınlık gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" “Türkiye NATO’nun bel kemiği.

NATO Türkiyesiz olmaz…”

Yıllardır bu cümleleri duyarız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“NATO’nun ikinci büyük ordusu biziz” diye övünürüz.

Türkiye’yi yönetenler…

Sık sık bu ifadeleri kullanırlar.

Kahramanlık gibi sunarlar…

Ama gerçek şu:

NATO’ya girdik, başımız beladan hiç kurtulmadı.

DARBELER

Yaşadığımız darbeler…

İkisi öne çıkıyor.

12 Eylül darbesi…

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi…

İkisinin arakasında da aynı merkez…

“NATO’nun çocukları” vardı.

12 Eylül’de başardılar.

Ama 15 Temmuz’da yenildiler.

Halk-ordu birlikteliği kazandı.

BEL KEMİĞİ

NATO generalleri hapiste.

Bunu ben söylemiyorum.

Bizzat NATO yöneticileri söylüyor.

Hapse girmeyip kaçak olanlar…

Onlar da NATO korumasında.

Yani 12 Eylül’ün de, 15 Temmuz’un da…

“Bel kemiği” NATO.

TERÖRLE MÜCADELE

Washington’da yapılan NATO zirvesi…

Terörle mücadele (!) de konuşulmuş.

Bu konu sonuç bildirisine şöyle yansıdı:

“Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz.”

Ben bunu şöyle okudum:

“Teröre desteği sürdüreceğiz.”

Neden mi? Kısaca anlatayım:

NATO ile terör örgütleri ilişkisi malum.

PKK/PYD için “kara gücümüz” diyor.

FETÖ, baştan sona CIA kontrolünde.

Karargâhı da ABD’de, Pensilvanya’da…

15 Temmuz kaçakları…

Hepsi NATO ülkelerinde korunuyorlar.

CIA, BND ve diğer istihbarat örgütleri…

PKK ve FETÖ için kalkan oluyorlar.

DEAŞ’a gelince…

ABD’nin eski başkanı Trump net konuştu.

“DEAŞ’ı Obama ve Hillary kurdu” dedi.

Başka söze gerek var mı?

NATO VE BARIŞ

NATO barışı koruyormuş.

Barış için kurulmuş…

Külahıma anlatsınlar.

Dünyanın neresinde bir savaş varsa…

Nerede bir iç kargaşa yaşanıyorsa…

Hepsinin arkasında ABD ve NATO var.

Şu anda yaşadıklarımız…

Irak’ta, Libya’da milyonlarca kişinin öldürülmesi…

Binlerce kadına tecavüz edilmesi…

Afganistan’da olanlar…

Suriye’de Fırat’ın doğusu…

2. İsrail kurma çabası.

Ukrayna krizi…

Hepsi ABD ve NATO’nun eseri.

GAZZE VE DİĞERLERİ

Gazze’de uygulanan soykırım…

On binlerce çocuk ve kadını öldürdüler.

İsrail katliamlarına verilen destek…

Hepsi NATO ülkelerinden…

Pasifikte yaşanan gerilim…

Kafkaslarda Ermenistan’ı kışkırtmaları…

Afrika’da ortaya çıkan durum…

Bolivya’da darbe girişimi…

Hangi birini sayalım.

Hepsinin arkasında ABD ve NATO var.

İnsanlar ölüyormuş…

Kadınlara tecavüz ediliyormuş umurlarında değil.

Tek dertleri kendi çıkarları.

O nedenle “NATO” ve “barış”…

Yan yana gelmesi mümkün olmayan bir şey.

ABD İÇİN EN KÖTÜSÜ

Ama artık “tek kutuplu” dünya bitiyor.

ABD’nin hegemonyası sona eriyor.

Henry Alfred Kissinger…

ABD derin devletinin ideologlarından…

ABD için en kötüsünü şöyle anlatmıştı:

“Rusya-Çin işbirliğinin kalıcı olması.”

ABD’nin korktuğu oluyor.

Rusya-Çin işbirliği kalıcı…

Üstelik de genişliyor.

Kuzey Kore, İran, Belarus, …

ŞİÖ’nün ve BRİCS’in büyümesi…

NATO zirvesi sonrasında yayınlanan bildiri…

Bu birliğin etkisi hissediliyor.

Bildiride yer alan ifadeler…

NATO’da yaşanan paniğin göstergesi."